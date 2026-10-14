'Шахтер' одержал важную победу в Лиге чемпионов

Матч состоялся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27, в котором встретились донецкий "Шахтер" и греческий АЕК. Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу "горняков".

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, когда Марлон, казалось, отобрал мяч у Пилиоса на фланге, но игрок АЕКа слева вошёл в штрафную и отпасовал на Майера, который пробил в угол ворот Ризника. Равенство счёта с пенальти восстановил Педриньо.

Во втором тайме обе команды имели по несколько хороших моментов. На 80-й минуте "Шахтер" вышел вперёд: Винисиус сильно прострелил с правого угла штрафной, и мяч от ноги Бриньоли залетел в ворота. А окончательный счёт в матче установил Мендоса, который эффектно пробил в дальний верхний угол ворот соперников.

Видео дня

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

"Шахтер" - АЕК - 3:1

Голы: Педриньо (34, пенальти), Винисиус (80), Мендоса (86) - Майер (28)

Предупреждения: Марлон Гомес (54) -, Майер (18), Мукуди (42), Марин (61), Варга (90)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Невертон (Мендоса, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Педриньо (Изаки, 63), Алиссон (Феррейра, 88), Элиас (Мейреллис, 88).

АЕК: Бриньоли, Пилиос, Филипе, Мукуди, Рота, Койта, Виталиш (Кайринен, 79), Марин (Зубков, 83), Майер (Жоау Мариу, 71), Зини (Гачинович, 71), Йович (Варга, 80).

Матч прошел в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В стартовом туре еврокубкового турнира "горняки" поделили очки с нидерландским ПСВ, сыграв вничью со счётом 1:1. Таким образом, в их активе 4 очка.

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