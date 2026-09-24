'Я человек, который много думает': Роналду признался, продолжит ли выступать в футболке сборной

Футболист ответил критикам, которые считают, что ему уже не место в сборной Португалии.

Звездный футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что продолжит выступать за сборную Португалии после Чемпионата мира-2026. Об этом пишет The Guardian.

Он признался, что после ЧМ-2026 размышлял о завершении выступлений за сборную, но в итоге решил остаться.

"Да, я думал об этом. Конечно, я всегда думаю о своих решениях, о своём будущем, а также о настоящем. Я человек, который много думает. Именно поэтому вы видите меня здесь сейчас - это значит, что я продолжу", - сказал Роналду.

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Нападающий объяснил, почему решил не уходить из национальной сборной.

"Я по-прежнему считаю, что могу помочь сборной достичь того, чего она хочет. Я могу поддерживать команду не только голами, но и за пределами футбола. Есть новое молодое поколение, но для меня главное - помогать на поле, забивать голы и побеждать в матчах", - заявил футболист.

При этом Роналду ответил критикам, которые считают, что ему уже не место в сборной:

"Когда они скажут, что не хотят меня в сборной, я уйду первым. Когда почувствую, что больше ничего не даю команде или создаю проблемы, я сам уйду. Возьму чемодан и покину команду. Португальцы рассчитывают на меня. Именно поэтому я до сих пор здесь".

Он также признался, что мечтает забить 1000-й гол в карьере именно в составе сборной Португалии: до этой отметки ему осталось забить 21 гол.

"Было бы вишенкой на торте забить 1000-й гол за национальную команду. Это стало бы завершением прекрасной истории. Я сказал, что хочу достичь этой цели, и я её достигну. Но я не одержим этим", - добавил спортсмен.

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