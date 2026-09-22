Бывший футболист 'Шахтера' отказался играть матч в Москве

Он завершил клубную карьеру после 2022 года, сыграв девять матчей за бразильскую "Виторию".

Бразильский полузащитник Жадсон, который когда-то выступал за донецкий "Шахтер", опроверг информацию о том, что он сыграет в прощальном матче бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава в Москве. Об этом он рассказал Tribuna.com.

Важно, что оба футболиста ранее играли в сборной Бразилии по футболу, однако не одновременно - сначала Лав в 2004-2007 годах, а Жадсон в 2011-2013 годах. В свою очередь, информацию о прощальном матче Лава в России, где сыграет и Жадсон, ранее сообщил московский клуб.

"Я не поеду на матч, на который меня пригласил мой друг Вагнер Лав. Понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и к клубу, который я люблю, - "Шахтеру". Вагнер Лав - замечательный друг, но я понимаю, что сейчас ситуация гораздо более деликатная", - сказал Жадсон.

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Отметим, что Жадсон завершил клубную карьеру в 2022 году, сыграв девять матчей за бразильскую "Виторию". При этом больше всего времени и матчей в своей карьере он провел именно за донецкий "Шахтер" - в 2005-2011 годах, где сыграл 273 матча, забив 64 гола и отдав столько же голевых передач.

Лав - ещё один бразильский нападающий, завершивший карьеру в марте 2026 года в бразильском клубе "Ретро". Футболист провел больше всего матчей за московский ЦСКА, за который играл в 2004-2011 годах, в общей сложности 158 матчей.

Новости футбола

Transfermarkt пересмотрел рыночные оценки футболистов Украинской Премьер-лиги, в результате чего изменились и общие суммы по командам. Самой дорогой командой чемпионата остается "Шахтер". По оценке Transfermarkt, его футболисты стоят €197,6 млн. На втором месте - киевское "Динамо" с показателем €96,4 млн. Тройку замыкает "Полесье": €34,8 млн.

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