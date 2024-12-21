Защитник погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

В бою с российскими оккупантами погиб 30-летний футбольный арбитр Андрей Щепотьев. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Защитник был харьковчанином и работал на матчах детско-юношеского футбола, а также на встречах любительских лиг. Кроме того, он был слушателем Национальной школы арбитров и работал тренером местного "Арсенала".

В начале полномасштабной войны Щепотьев присоединился в ряды ВСУ. Свою жизнь за Украину военный отдал во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Слава Герою! Вечная память...", - написали в УАФ.

Гибель украинских спортсменов на фронте

Как писал УНИАН, в бою с россиянами погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко. Как стало известно, с началом полномасштабной войны Скляренко добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. Также за боевые заслуги военный был награжден "Золотым Крестом".

Кроме того, в начале октября стало известно о гибели украинского гандболиста Романа Заеца. Защитник погиб 27 сентября 2024 года под Донецком во время боевого задания.

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