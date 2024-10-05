На фронте погиб украинский гандболист, игрок команды СКА-Львов Роман Заец. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.
Защитник был выпускником факультета педагогического образования Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского, где учился на кафедре спортивных и рекреационных игр (спортивная специализация - гандбол).
В федерации рассказали, что Роман Заец родился 2 сентября 1995 года, а в 2012 году окончил Броварское высшее училище физической культуры.
"Неоднократный победитель универсиады Львовщины, бронзовый призер Универсиады Украины 2015 года, серебряный призер Универсиады Украины 2017 года, игрок команды чемпионата Украины "СКА-Львов"", - добавили в сообщении.
Воин погиб 27 сентября 2024 года под Донецком, уточнили в федерации.
Гибель украинских спортсменов на фронте
Как писал УНИАН, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла 47-летняя тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич. Известно, что несмотря на службу в армии, спортсменка продолжала участвовать в соревнованиях.
Также сообщалось, что на фронте погиб известный спортсмен, чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. На момент гибели мужчине было всего 19 лет.