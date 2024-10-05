Защитник погиб во время боевых действий в Донецкой области.

На фронте погиб украинский гандболист, игрок команды СКА-Львов Роман Заец. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Защитник был выпускником факультета педагогического образования Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского, где учился на кафедре спортивных и рекреационных игр (спортивная специализация - гандбол).

В федерации рассказали, что Роман Заец родился 2 сентября 1995 года, а в 2012 году окончил Броварское высшее училище физической культуры.

Видео дня

"Неоднократный победитель универсиады Львовщины, бронзовый призер Универсиады Украины 2015 года, серебряный призер Универсиады Украины 2017 года, игрок команды чемпионата Украины "СКА-Львов"", - добавили в сообщении.

Воин погиб 27 сентября 2024 года под Донецком, уточнили в федерации.

Гибель украинских спортсменов на фронте

Как писал УНИАН, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла 47-летняя тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич. Известно, что несмотря на службу в армии, спортсменка продолжала участвовать в соревнованиях.

Также сообщалось, что на фронте погиб известный спортсмен, чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. На момент гибели мужчине было всего 19 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: