Несмотря на службу в армии, спортсменка продолжала участвовать в соревнованиях.

На фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла 47-летняя тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич. Об этом сообщила пресс-служба Здолбуновского городского совета.

"Здолбуновчане знали Нину как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы. Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. В общем имела около сотни спортивных наград", - рассказали в сообщении.

Церемония прощания с Ниной Пашкевич состоится в субботу, 21 сентября в Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Здолбунове.

Видео дня

Гибель украинских спортсменов на фронте

Как писал УНИАН, на фронте погиб известный спортсмен - чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Ему было всего 21 год. Ярослав добровольцем пошел защищать страну в совсем юном возрасте, когда ему было всего 19.

Также сообщалось, что на поле боя погиб титулованный велосипедист и защитник Украины Андрей Куценко. После полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину велогонщик вернулся из Италии, где жил с семьей и вступил в ряды ВСУ добровольцем.

Вас также могут заинтересовать новости: