Последнее сражение защитник принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.

На войне погиб титулованный велосипедист и защитник Украины Андрей Куценко.

О смерти спортсмена на странице в соцсети сообщила "Львовская областная детско-юношеская спортивная школа". "3 июля 2024 года на войне с российскими оккупантами погиб 35-летний Андрей Куценко", - говорится в сообщении.

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В сообщении говорится, что после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину велогонщик вернулся из Италии, где проживал с семьей и вступил в ряды ВСУ добровольцем.

Последнее сражение принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.

С украинским защитником попрощались сегодня на Вечевой площади в городе Жовква Львовской области, откуда был родом сам Куценко.

Основное достижениях Куценко

После окончания Жовковской ООШ №1 Куценко учился во Львовском государственном университете физической культуры им. Ивана Боберского.

Проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны.

С 2006 по 2016 годы представлял Львовскую область в национальной сборной по велоспорту на треке. Он был победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов Европы и мира, многократным чемпионом Украины, а также мастером спорта Украины международного класса.

Гибель украинских спортсменов

В конце прошлого года во Львове в результате ракетного удара погиб известный спортсмен Виктор Кобзистый, сообщил глава управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

"Во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса", - отметил он.

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