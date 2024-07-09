На войне погиб титулованный велосипедист и защитник Украины Андрей Куценко.
О смерти спортсмена на странице в соцсети сообщила "Львовская областная детско-юношеская спортивная школа". "3 июля 2024 года на войне с российскими оккупантами погиб 35-летний Андрей Куценко", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину велогонщик вернулся из Италии, где проживал с семьей и вступил в ряды ВСУ добровольцем.
Последнее сражение принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.
С украинским защитником попрощались сегодня на Вечевой площади в городе Жовква Львовской области, откуда был родом сам Куценко.
Основное достижениях Куценко
После окончания Жовковской ООШ №1 Куценко учился во Львовском государственном университете физической культуры им. Ивана Боберского.
Проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны.
С 2006 по 2016 годы представлял Львовскую область в национальной сборной по велоспорту на треке. Он был победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов Европы и мира, многократным чемпионом Украины, а также мастером спорта Украины международного класса.
Гибель украинских спортсменов
В конце прошлого года во Львове в результате ракетного удара погиб известный спортсмен Виктор Кобзистый, сообщил глава управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.
"Во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса", - отметил он.