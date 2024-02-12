На парня и его друга напали с ножами на улице.

В городе Дюссельдорф в Германии вследствие ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об инциденте сообщила Федерация баскетбола Украины.

"В Дюссельдорфе произошло страшное горе - трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков", - говорится в сообщении.

В Федерации баскетбола Киева рассказали, что парень погиб в результате нападения вечером в субботу, 10 февраля.

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Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели.

В ФБК сообщили, что занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.- ДЮСШ-12". В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Украинцы в Германии - другие инциденты

В июне прошлого года в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, которая сбежала туда от войны вместе с десятилетней дочерью.

А в сентябре в немецком городе Айнбек мужчина напал на детей из Украины из-за того, что они говорили на украинском. Мужчина дернул девочку за волосы, схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через поручни моста в канал. Ребенок забился о железные балки, прикрепленные к мосту, она получила травму головы и левой ноги.

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