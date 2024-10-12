Защитник отдал свою жизнь на Купянском направлении.

На фронте погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко. Об этом сообщил Департамент молодежи и спорта г. Киева.

В ведомстве рассказали, что Денис был выпускником Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Когда он получил диплом тренера по футболу, то начал работать в ФК "Троещина".

В департаменте добавили, что с началом полномасштабной войны Скляренко добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. За свои боевые заслуги военный был награжден "Золотым Крестом".

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Также на сайте президента Украины уже создали петицию о присвоении Денису звания Героя Украины (посмертно).

"Вместе с собратьями выполнял боевые задачи на Авдеевском направлении, в направлении Кременной (Серебрянский лес), на Купянском направлении, где героически и погиб. Денис был отличный водитель, спасал, вывозя раненых бойцов с заминированного поля боя, многим солдатам, собратьям спас не одну жизнь", - говорится в петиции.

В тексте добавили, что Денис находился на нулевых позициях с начала до конца. Его собратья рассказали, что он был настоящим воином, человеком слова и мужества.

"Погиб 30 августа 2024 года во время выполнения боевого задания по спасению раненых на поле боя в районе населенного пункта Кисловка Петропавловского сельсовета Купянского района Харьковской области, подорвавшись из-за детонации боевых дронов и противотанковых мин", - отметили в петиции.

Гибель украинских спортсменов на войне

Как писал УНИАН, на фронте погиб украинский гандболист, игрок команды СКА-Львов Роман Заец. Свою жизнь за Украину защитник отдал 27 сентября 2024 года под Донецком.

Также сообщалось, что на войне погибла украинская чемпионка по тяжелой атлетике Нина Пашкевич. Женщина имела около сотни спортивных наград и продолжала участвовать в соревнованиях, несмотря на службу.

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