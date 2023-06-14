Вячеслав Савицкий защищал цвета аматорского клуба "Кудровка".

На войне против российских оккупантов погиб 25-летний футболист Вячеслав Савицкий, который играл за аматорский клуб "Кудровка".

О гибели спортсмена сообщили на странице футбольной команды в Инстаграме.

Вячеслав Савицкий погиб 8 июня 2023 года в Луганской области, вблизи поселка Белогоровка.

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"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь.

Футбольный клуб Кудровка соболезнует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!", - говорится в сообщении клуба.

По информации издание ЧЕline, Вячеслав Савицкий был мобилизован в июне 2022 года.

Он выступал за аматорскую команду, которая становилась чемпионом Черниговской и Киевской областей.

Ранее УНИАН сообщал, что в боях с российскими оккупантами погиб 22-летний футболист Николай Жидков. Он покинул польский клуб "Венгжанка" для того, чтобы защищать Украину.

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