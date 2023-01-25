Эдуард Кострица был причастный к фанатскому движению киевского "Динамо".

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) в возрасте 30 лет погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Трагедия произошла в понедельник, 23 января.

Трагическую новость сообщила Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины.

"Воспитанник БК "Феникс" г.Киев, обладатель Кубка Мира по ММА, вице-чемпион Европы по ММА и многократный чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА в весовой категории 52,2 кг. Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, испытывал прекрасное чувство юмора", - говорится в сообщении.

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Серебро чемпионата Европы по ММА Кострица завоевал в Риме в 2019 году. В 2021 году он стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг в Праге. На том турнире в Чехии сборная Украины была лучшей в молодежном командном зачете и третьей - во взрослом.

В свободное время спортсмен снимал шуточные ролики и делал коллажи. Также Эдуард Кострица был причастный к фанатскому движению киевского "Динамо".

На странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook появился пост, посвященный Эдуарду.

"Смелый собрат и современный Герой Украины. Именно таким его запомнят все близкие и родные. Навеки в строю", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

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