В годы карьеры Дмитрий Шарпар входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию.

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб 25-летний украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

О гибели спортсмена сообщили на странице Skate Ukraine в Facebook. По данным организации, спортсмена из Харькова не стало 23 января.

"Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на Юношеских Олимпийских играх-2016", - говорится в сообщении.

Видео дня

Свои соболезнования близким Дмитрия Шарпара выразил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Соболезнование близким Дмитрия и всей спортивной украинской семье…

Вместе с Дмитрием мы принимали участие в юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере-2016.

В это самое время российское фигурное катание устраивает ледовые шоу в поддержку геноцида украинцев", - написал в Твиттере Гераскевич.

В годы карьеры Дмитрий Шарпар входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию. Он выступал в паре с известной украинской фигуристкой Анастасией Побиженко.

После завершения спортивной карьеры работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Вас также могут заинтересовать новости: