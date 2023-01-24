В боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб 25-летний украинский фигурист Дмитрий Шарпар.
О гибели спортсмена сообщили на странице Skate Ukraine в Facebook. По данным организации, спортсмена из Харькова не стало 23 января.
"Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на Юношеских Олимпийских играх-2016", - говорится в сообщении.
Свои соболезнования близким Дмитрия Шарпара выразил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
"Соболезнование близким Дмитрия и всей спортивной украинской семье…
Вместе с Дмитрием мы принимали участие в юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере-2016.
В это самое время российское фигурное катание устраивает ледовые шоу в поддержку геноцида украинцев", - написал в Твиттере Гераскевич.
В годы карьеры Дмитрий Шарпар входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию. Он выступал в паре с известной украинской фигуристкой Анастасией Побиженко.
После завершения спортивной карьеры работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".
25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.