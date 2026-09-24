Названа дата боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

Оба боксёра в своё время уступили титулы на ринге одному боксёру – непобедимому украинцу Александру Усику.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри официально сойдутся в очном поединке 11 декабря в валлийском Кардиффе, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Примечательно, что долгожданный поединок обсуждался еще в те времена, когда оба британских боксера между собой делили все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Издание "Суспильне Спорт" отметило, что оба боксёра в своё время уступили титулы на ринге одному боксёру – непобедимому украинцу Александру Усику.

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Еще в конце апреля появилась информация о заключении соглашения на вторую половину 2026 года между Фьюри и Джошуа. С тех пор в переговорах между боксерами оставалось только определить место его проведения.

Примечательно, что Джошуа настаивал на организации поединка в Соединённом Королевстве. В частности, рассматривался вариант с "боем за Британию" на лондонском "Уэмбли". Бой мог состояться и в США, в частности в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

В итоге стороны сошлись на варианте с Кардиффом. Джошуа трижды за карьеру боксировал в валлийской столице, в частности дважды – на арене Principality Stadium, где и состоится поединок с Фьюри.

С начала этого года оба боксера до очного поединка уже выходили на ринг. Джошуа нокаутом во втором раунде победил албанца Кристиана Пренгу в июле, а Фьюри провел уже два поединка – победы над Арсланбеком Махмудовым и поляком Мариушем Вахом.

Фьюри и Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что "Цыганский король" предложил украинцу Александру Усику встретиться на ринге в третий раз. Фьюри бросил вызов украинцу после того, как заявил, что Энтони Джошуа якобы "снова намочил трусы". Британец отметил, что, поскольку Усик является наставником и тренером Джошуа, он должен знать, что Джошуа "ментально слаб", чтобы сражаться с ним.

Также мы писали, что Усик похвалил британского боксёра Энтони Джошуа за его победу над албанцем Кристианом Пренгой. Украинец заявил, что "Джошуа – следующий абсолютный чемпион". Украинец выразил уверенность, что Джошуа легко победит Тайсона Фьюри, и назвал последнего "жадным толстяком".

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