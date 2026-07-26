'Убирайся, жадное пузо': Усик обратился к Фьюри накануне его боя с Джошуа

Усик заявил, что Джошуа является следующим абсолютным чемпионом.

Украинский боксер Александр Усик похвалил британского боксера Энтони Джошуа за его победу над албанцем Кристианом Пренгой. В комментарии talkSPORT он дал прогноз на предстоящий бой британца против Тайсона Фьюри.

Усик отметил, что первый раунд боя с Пренгой был довольно тяжелым для Джошуа. Однако украинец подчеркнул, что затем британец смог перехватить инициативу.

"Энтони Джошуа – следующий абсолютный чемпион. Первый раунд? Это бокс. Пропустил апперкот – это нокдаун. Эй-Джей поднялся и победил", - сказал Усик.

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Также украинец выразил уверенность, что Джошуа легко победит Тайсона Фьюри. Он обратился к "Цыганскому королю":

"Теперь он (Тайсон Фьюри - УНИАН) будет говорить: "Слабый подбородок, бла-бла". Убирайся, жадное пузо. Эй-Джей победит. Нокаутирует тебя".

Напомним, что пока точная дата и место проведения боя между Джошуа и Фьюри пока не объявлены. По словам промоутера Эдди Хирна, вероятнее всего, он состоится в ноябре.

Усик рассказал, с кем хочет провести последний бой в карьере

Ранее BBC сообщало, что команда Александра Усика ведет переговоры с новым промоутерским проектом Zuffa Boxing относительно поединка против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который может стать последним в карьере украинского боксера.

На прошлой неделе Усик сдал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в супертяжелом весе, однако подчеркнул, что не заканчивает карьеру и хочет провести "последний танец". По словам директора команды боксера Сергея Лапина, именно американец Деонтей Уайлдер является главным кандидатом на роль соперника.

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