Украинский сумоист Аонишики завоевал третий Кубок Императора за свою карьеру

Украинец стал победителем гранд-турнира по сумо Nagoya Bashō.

Украинский сумоист Даниил Явгусишин (известный как Аонишики Арата) в напряженной борьбе одержал победу в гранд-турнире по сумо Nagoya Bashō и завоевал уже третий Кубок Императора за свою карьеру.

Как пишет Champion, победа далась украинцу нелегко. Так, к последнему дню соревнований у него было 12 побед при 2 поражениях, а у его главных конкурентов – японца Атамифудзи и монгола Киришимы – на одну победу меньше.

В последний день Явгусишин встретился в поединке с Атамифудзи, и победа гарантировала бы украинцу чемпионский титул.

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Однако в ходе матча соперник за счёт силы вытолкнул Данила за пределы дохё, одержав победу. Также свой поединок выиграл и Киришима.

То есть у трёх соперников по итогам турнира оказалось по 12 побед, и всё должно было решиться в плей-офф за чемпионство. Он должен был продолжаться до тех пор, пока один из сумоистов не одержит две победы подряд, однако всё решилось по итогам первого раунда.

Аонишики сначала взял реванш у Атамифудзи, а затем в непростой борьбе одолел Кирисиму, став в результате чемпионом турнира.

Кто такой Аонишики

Украинец переехал в Японию весной 2022 года. 23 ноября 2025 года Аонишики выиграл Кубок императора на элитном турнире по сумо в Японии. Он стал первым в истории украинцем, выигравшим турнир в высшем дивизионе японского сумо.

В январе 2026 года Аонишики во второй раз подряд стал обладателем Кубка императора, победив на турнире Hatsu Basho в Токио.

Явгусишин также получил титул озеки. Чтобы стать йокодзуной, ему необходимо выиграть как минимум два турнира подряд и показать выдающиеся результаты.

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