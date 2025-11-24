Даниил Явгусишин, который соревнуется под псевдонимом Аонишики, выиграл Кубок Императора в престижном турнире в Японии.

В воскресенье, 23 ноября, украинский борец сумо Даниил Явгусишин, который соревнуется под псевдонимом Аонишики, выиграл в Японии Кубок Императора на престижном турнире Kyushu Basho, сообщает Deutsche Welle.

Примечательно, что Явгусишин стал первым в истории украинцем, кто выиграл турнир в высшем дивизионе японского сумо.

"Честно говоря, я хотел выиграть турнир, но не очень верил, что смогу. Я очень счастлив", - прокомментировал он свою победу.

Издание отмечает, что Kyushu Basho - один из шести главных профессиональных турниров (basho) в японском сумо. Турнир проходит в городе Фукуока на острове Кюсю, где в течение 15 дней сумоисты ежедневно проводят по одному бою.

Далее подсчитывается итоговый результат для каждого сумоиста, а если происходит ничья, тогда проводится плей-офф для определения чемпиона. Примечательно, что именно такая ситуация произошла на Kyushu Basho с Аонишики. В плей-офф он победил представителя Монголии Сугаррагчаагийна Бямбасурена, выступающего под именем Хосёрю Томокацу.

В материале добавляется, что после победы Явгусишин должен быть повышен до второго ранга - "одзеки" - в высшем дивизионе сумо - "макуучи". В отличие от самого высокого ранга - "йокодзуны", "одзеки" могут быть понижены, если показывают два турнира подряд с отрицательным результатом.

Явгусишин стал вторым профессиональным борцом сумо, родившимся в Украине. Первым стал Сергей Соколовский, более известный как Шиши, который побеждал во втором дивизионе - "дзюрё".

Известно, что Явгусишин родился в Виннице. С 7 лет он начал заниматься сумо, а в 17 стал чемпионом Украины. Издание рассказало, что три года назад он вместе с семьей уехал из Украины в связи с полномасштабной войной. Сначала семья жила в Германии, а затем Явгусишин переехал в Японию. Сейчас его родители остаются в Германии.

