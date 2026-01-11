'Я играю каждый день с болью в сердце': Костюк тронула речью о ситуации в Украине

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что ее сестра спит под тремя одеялами, поскольку на улице -20, а РФ атаковала энергетическую инфраструктуру столицы.

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от нескольких традиционных послематчевых церемоний после поражения в двух сетах от белорусской спортсменки Арины Соболенко на подготовительном турнире к Открытому чемпионату Австралии, пишет The Sunday Times.

Издание отметило, что Костюк сохраняет свою публичную позицию, отказываясь непосредственно признавать соперников из России и Беларуси.

Как говорится в публикации, церемония награждения также прошла в холодной атмосфере. Костюк не поздравила Соболенко во время своей речи, а выразила общую благодарность "всем моим соперницам" в Брисбене.

Добавляется, что украинская теннисистка воспользовалась случаем, чтобы рассказать о текущей ситуации в Украине, где российские бомбардировки сильно повлияли на снабжение теплом и водой.

"Я играю каждый день с болью в сердце, и тысячи людей сейчас без света и теплой воды. На улице -20°C, поэтому очень больно жить в этой реальности каждый день. И, знаете, здесь в Брисбене очень жарко, трудно это представить, но моя сестра спит под тремя одеялами, потому что дома так холодно. Поэтому я была невероятно тронута, увидев столько украинских болельщиков и флагов на этой неделе", - сказала Костюк.

Издание отметило, что украинская теннисистка отказалась позировать для традиционной фотографии вместе с чемпионкой. Несмотря на это, Соболенко в начале своей речи непосредственно обратилась к Костюк с комплиментами:

"Прежде всего, я хочу поздравить Марту и ее команду с невероятным началом сезона. Желаю вам всего наилучшего, и, судя по всему, этот сезон будет замечательным для тенниса. Надеюсь, мы еще не раз встретимся в финалах, чтобы показать великолепный теннис", - сказала она.

Соболенко, которая ранее заявляла, что не поддерживает войну, позже утверждала, что не имеет ничего против отказа Костюк пожать руку.

"Это их позиция. Что я могу сделать? Мне это не мешает. Мне это безразлично. Когда я выхожу на матч, для меня важны только теннис и спорт. Когда я выхожу на корт, я думаю о своем теннисе и о том, что я должна сделать, чтобы победить. Неважно, это Марта Костюк или Джессика Пегула. Я все равно выхожу на корт, все равно стараюсь играть как можно лучше и все равно борюсь за трофей", - сказала белорусская теннисистка.

В материале указывается, что Костюк рассказала, что не пожалела, что воспользовалась случаем, чтобы привлечь внимание к трудностям, с которыми ее соотечественники сталкиваются на родине уже почти четыре года.

"Я считаю, что для меня важно правильно использовать свою платформу, а моя платформа – это Украина, потому что я представляю Украину, поэтому я считаю, что очень важно говорить об этом. Я узнала, с войной и всем, что происходит, что очень важно отстаивать свои убеждения и говорить о них, будь то война, другие убеждения или твоя позиция", - добавила украинка.

Костюк поделилась, что родители ее мужа ходят по дому в куртках, потому что очень холодно.

"Я думаю, что это очень важно для меня лично, потому что, как я уже сказала на корте, мой дом – дом, где живут мои родители – имеет отопление, у них есть генераторы, поэтому даже если отключают электричество, они все равно могут использовать электроэнергию, чтобы отапливать дом, но внутри все равно очень холодно. Родители моего мужа ходят по дому в куртках, потому что очень холодно. Я здесь и, конечно, выполняю свою работу. Но в то же время реальность дома очень, очень отличается. В моем положении нельзя об этом не говорить. Для меня это было бы просто негуманно", - добавила теннисистка.

Ситуация со светом в Киеве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на пятницу, 9 января, Россия атаковала объекты критической инфраструктуры столицы, что привело к перебоям в части районов Киева с теплоснабжением и горячей водой.

Кроме этого, как сообщил ДТЭК, на левом берегу Киева применяются аварийные отключения света, тогда как на правом - электроэнергию подают по графику.

В воскресенье, 11 января, в ДТЭК поделились, что в столице зафиксировано большое количество точечных аварий и причина этому не только повреждение энергетики, но и погодные условия. В компании отметили, что 57 ремонтных бригад работают круглосуточно.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко спрогнозировала, что примерно в четверг в Киеве может существенно улучшиться ситуация со светом. Свириденко заявила, что по столице Украины россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Премьер Украины добавила, что лично контролирует ход восстановительных работ и подчеркнула, что отсутствие света и тепла - тяжелое испытание, особенно в мороз.

