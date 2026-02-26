Не Фьюри, Джошуа или Дюбуа: еще один британец заявил о желании провести бой против Усика

По словам Уордли, он сейчас находится в таком положении, что готов и в дальнейшем предлагать Усику провести с ним бой - пока тот не согласится.

Звание нового чемпиона мира по версии WBO завоевал британец Фабио Уордли. Боксер рассчитывал стать чемпионом после боя с Александром Усиком, однако тот решил сделать пояс вакантным.

Теперь Уордли вместо этого проведет титульную защиту против экс-соперника Усика Дюбуа в поединке, который состоится в Манчестере 9 мая.

После первой очной встречи с Дюбуа Уордли вспомнил о ситуации с непроведенным боем против Усика. Британский боксер подчеркнул, что "разочарован" таким решением украинца, хотя и может его понять.

Видео дня

"Я очень разочарован. Доказал предыдущими боями, что хочу противостоять только лучшим. Хочу драться против лучших в мире", - сказал Уордли Sky Sports.

По его словам, он может понять Усика:

"В определенный момент карьеры он заработал себе право определять, что хочет делать или с кем хочет драться. Он заслужил быть в той позиции, в которой находится".

По словам Уордли, он сейчас находится в таком положении, что готов и в дальнейшем предлагать Усику провести с ним бой - пока тот не согласится.

"Если это не он, и с этим боем не сойдется, то я и в дальнейшем буду участвовать в хороших поединках, демонстрировать классные выступления в надежде, что однажды он все-таки скажет "да", - добавил боксер.

Александр Усик - последние новости

Украинский боксер провел последний бой в июле 2025 года, победив британца Даниэля Дюбуа. Эта победа позволила украинцу стать 2-кратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, однако уже в конце года он потерял этот статус, сделав вакантным пояс WBO.

Инсайдер Дэн Рафаэль сообщал, что Усик планирует провести бой против американца Деонтея Уайлдера. Однако следующим соперником украинца может стать другой боксер.

По его словам, Уайлдер перед боем с Усиком планирует сразиться с британским боксером Дереком Чисорой. В таком случае для боя против Усика американцу придется победить британского боксера.

Вас также могут заинтересовать новости: