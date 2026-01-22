Александр Усик стал автором лучшего нокаута 2025 года, - WBC

Это звание он получил за бой с британцем Даниэлем Дюбуа.

Всемирный боксерский совет WBC назвал Александра Усика автором лучшего нокаута 2025 года, об этом сообщается на сайте этой организации.

Чемпиону WBC, WBA и IBF присудили эту награду за удар в поединке против британца Даниэля Дюбуа.

"Усик доказал, что, кроме мастерской техники, он также обладает силой завершающего удара. Украинец зрелищно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом, который стал идеальным завершением грозного выступления в тяжелом весе", - говорится на сайте WBC.

Видео дня

Кого еще хочет нокаутировать Усик

Как сообщалось, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик допускает возможность провести третий бой с Тайсоном Фьюри, однако с одним условием.

Он отметил, что интерес к такому поединку у него есть, однако этот бой возможен исключительно в формате поединка за "абсолют".

Оценивая так называемую "большую тройку" супертяжеловесов, в которую входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, Усик сказал, что не делит их на сильнейшего и слабейшего, однако все же признал, что самым сложным соперником для него оказался именно Фьюри. На втором месте Джошуа, а Уайлдер пока ставит третьим, поскольку Усик пока не встречался с ним на ринге.

Также Усик заявил, что хотел бы попробовать свои силы в поединке по правилам ММА.

Он рассказал, что в UFC встретился бы с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Джоном Джонсом.

"Мысль подраться по правилам ММА посещала меня... но, думаю, это плохая идея. С кем бы дрался из UFC? С Джоном Джонсом", - сказал он.

