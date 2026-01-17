Фьюри, Кличко, Льюис: Усик назвал соперников, против которых вышел бы на ринг

Усик назвал главное условие для третьего боя с Фьюри.

Украинский боксер, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик допускает возможность провести третий бой с Тайсоном Фьюри, но для этого есть одно условие. В интервью порталу Ready to fight он отметил, что интерес к такому поединку у него есть, однако этот бой возможен исключительно в формате поединка за "абсолют".

Оценивая так называемую "большую тройку" супертяжеловесов, в которую входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, Усик отметил, что не делит их на сильнейшего и слабейшего, однако все же признал, что самым сложным соперником для него оказался именно Фьюри. На втором месте Джошуа, а Уайлдер пока ставит третьим, поскольку украинский боксер пока не встречался с ним на ринге.

Усик также прокомментировал кадры тренировок Владимира Кличко, появившиеся в сети. Он заявил, что с большим удовольствием посмотрел бы на реванш Кличко с Фьюри, но, по его мнению, Владимир, скорее всего, тренируется исключительно для себя.

При этом если бы пришлось выбирать бой против одного из братьев Кличко, Усик признался, что предпочел бы драться против Владимира.

"Он более классический спортсмен, мне было бы с ним немного удобнее. Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала", – отметил он.

А если бы пришлось выбирать соперника из истории бокса, он остановился бы на Ленноксе Льюисе.

В конце года бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в аварию в Нигерии. В результате ДТП погибли два его тренера, сам Джошуа также получил травмы. Однако на днях Джошуа снова появился в спортзале, опубликовав кадры с тренировок. Однако пока о возвращении боксера на ринг речи не идет.

Также бывший чемпион мира в супертяжелом весе 37-летний Тайсон Фьюри официально подтвердил, что 2026 год станет временем его громкого возвращения в большой бокс.

