Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг в 2026 году и назвал смешную причину

37-летний спортсмен признался, что после долгого отсутствия не нашел занятия лучше.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально подтвердил, что 2026 год станет временем его громкого возвращения в большой бокс. После продолжительного отсутствия 37-летний "Цыганский король" прервал молчание, опубликовав дерзкое заявление о возобновлении карьеры под лозунгом "Return of the Mac" в социальной сети Instagram.

В своем обращении Фьюри дал понять, что возраст не убавил его спортивного азарта и он по-прежнему находится в боевой форме. "Какое-то время меня не было, но теперь я вернулся. Мне 37 лет, и я всё еще в строю. Нет ничего лучше, чем бить мужиков по лицу и получать за это деньги", - заявил Фьюри.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Фьюри назвал единственного боксера, который может "разнести" Усика. "Бокс – это игра молодых. Этот боксер разнесет всех стариков в этом дивизионе – Усика, Джошуа, Миллера, кого угодно, даже Чжана, да хоть и Луиса Ортиса", - подчеркнул он.

Кроме того, мы еще в ноябре рассказывали, что Фьюри может провести еще один бой с Усиком. Примечательно, что Фьюри считает, что он вел себя в обоих поединках с Усиком достойно, хоть дважды и проиграл.

