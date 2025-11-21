Промоутер Фьюри заявил, что два его предыдущих боя с Усиком были замечательными и он бы посмотрел их еще раз.

Боксер Тайсон Фьюри, который дважды проиграл украинцу Александру Усику и объявил о завершении своей карьеры, неожиданно намекнул на возвращение. Его промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что боксер хочет еще одного боя с Усиком, пишет The Sun.

"Бой, которого он на самом деле хочет, - это еще одна встреча с господином Усиком, он этого очень хочет. И это были замечательные бои, очень близкие бои, на которые было интересно смотреть. Я бы посмотрел их еще раз", - рассказал Уоррен.

Примечательно, что Фьюри считает, что он вел себя в обоих поединках с Усиком достойно.

Видео дня

"Я побил Усика дважды и мир это знает. Я вел себя, черт возьми, хорошо и прилично. Я воспринял это как настоящий мужчина", - заявил Фьюри.

Примечательно, что его заявление прозвучало после того, как на этой неделе Усик отказался от пояса WBO. Это позволяет новому чемпиону Фабио Уордли занять титул, а Усика освобождает от обязательного боя с ним. Издание отметило, что это решение открывает путь Усику для третьего поединка с Фьюри.

Александр Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Александр Усик заявил, что имеет большие бизнес-амбиции. Он поделился, что хочет заработать 17 миллиардов долларов и добавил, что ему этой суммы хватит. Усик отметил, что секретом его успеха является то, что ему постоянно везет. Боксер считает себя фартовым. Он добавил, что единственное, что он сделал в жизни - собрал правильную команду вокруг себя.

Также мы писали, что Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен. В британском рейтинге он оказался на пятом месте, его состояние оценивается в $214 миллионов. Первое место в этом рейтинге занял Флойд Мейвезер с суммой в $400 миллионов.

Вас также могут заинтересовать новости: