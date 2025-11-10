Украинский чемпион заявил, что у каждого мужчины должно быть ремесло, которое будет приносить не только доход, но и радость.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что хочет приумножить свои доходы и инвестировать в новые проекты. Об этом он заявил в интервью во время бизнес-встрече о рынке недвижимости на Бали.

"У меня очень большие бизнес-амбиции. Хочу заработать, чтобы у меня было 17 миллиардов долларов. 17 миллиардов мне хватит", - сказал Усик.

Боксер подчеркнул, что каждый мужчина должен иметь ремесло, которое будет приносить не только доход, но и радость.

"Если в спорте у меня, слава Богу, получилось, то хочу строить что-то дальше", - добавил украинский чемпион.

Также Усик во время интервью поделился секретом своего успеха.

"Вы знаете, почему у меня получается? Потому что я фартовый. Мне постоянно везет. Единственное, что я сделал в жизни, - это собрал вокруг себя правильную команду", - заявил боксер.

Ранее бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. По его словам, дело было не в травмах.

Ломаченко поделился, что он потерял мотивацию продолжать заниматься боксом. Он признался, что хотел стать абсолютным чемпионом мира, но позже проиграл Девину Хейни.

Кроме того, ранее Александр Красюк, экс-промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что боксеру стоит завершить свою карьеру. Он подчеркнул, что украинцу не нужно драться против Фабио Уордли.

