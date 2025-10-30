Ломаченко заявил, что ему было несложно завершить свою карьеру.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. В комментарии Fight News он объяснил свое решение.

"Это было несложно. Я потерял мотивацию. Я хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда я проиграл Хейни, - это был мой последний шанс. После этого я получил еще один пояс и завершил с боксом. Дело было не в травмах или физической форме, а только в мотивации", - поделился Ломаченко.

Также у украинца спросили, продолжатся ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом. Он ответил, что обсуждения потенциального поединка прекращены.

"Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом", - подчеркнул Ломаченко.

Напомним, что ранее Александр Красюк, экс-промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинец должен как можно скорее завершить карьеру. По его словам, он выступал против реванша с Даниелем Дюбуа.

Кроме того, вечером 25 октября прошел бой в супертяжелом весе между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который определил следующего соперника Усика. После поединка Уордли вызвал украинца на бой.

