Победитель может встретиться с украинцем уже в первой половине 2026 года.

Вечером 25 октября на легендарной арене O2 Arena в Лондоне прошёл громкий вечер бокса, организованный промоутерской компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена. Главным событием шоу стал бой в супертяжелом весе между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, исход которого определил будущего оппонента абсолютного чемпиона Александра Усика.

Паркер-Уордли - как прошел бой

Паркер с первых минут активно шел вперед, стараясь навязать сопернику свой темп, но Уордли умело отвечал опасными контратаками, не раз попадая апперкотами в челюсть новозеландца. Тем не менее, нельзя сказать, что преимущество всегда было на одной стороне. Несколько апперкотов британца точно достигли цели, заставив новозеландца отступать. Но уже в середине боя Паркер сумел выровнять ситуацию. Хотя концовка все же осталась за Уордли.

В десятой трехминутке Уордли загнал соперника к канатам, Паркера спасло лишь вмешательство гонга. В следующем раунде ситуация повторилась — Паркер оказался в тяжелом положении, поэтому рефери вскоре остановил бой.

Таким образом, Джозеф Паркер, при 36 победах, потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. Фабио Вордли записал на свой счет 20-ю победу (при одной ничьей). На кону стояли два временных пояса — WBO и WBA, а значит, победа Уордли делает его следующим претендентом на бой с Усиком. Поэтому британец уже с ринга вызвал украинца на поединок.

Уордли - следующий соперник Усика

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин тоже подтвердил эту информацию, заявив, что Усик планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года, чтобы провести обязательную защиту своих титулов против победителя пары Паркер-Уордли.

Ранее УНИАН сообщал, кем Усик хочет стать после завершения карьеры. Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью заявил, что украинец хочет стать тренером в будущем.

