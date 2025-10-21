В команде Усика не видят никаких оснований проводить третий бой с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года и будет бороться с победителем поединка Джозеф Паркер - Фабио Уордли. Об этом сообщил директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Сергей Лапин в комментарии для The Ring.

"Кто бы ни победил в субботу в Лондоне, он станет обязательным претендентом на титул WBO для Усика, одного из четырех титулов, которыми владеет украинец, кроме чемпионского титула The Ring в тяжелом весе. WBO является следующим в системе ротации, используемой для объединенных чемпионов, и обязательная защита была назначена в июле, но отложена из-за травмы спины Усика", - добавили в материале.

Лапин отметил, что восстановление Усика после травмы продолжается прекрасно.

"Он чувствует себя хорошо и в прекрасной форме", - заверил советник украинского боксера.

В The Ring напомнили, что 38-летний Усик не был уверен в продолжении карьеры после того, как в июле во второй раз победил Даниэля Дюбуа, однако уже на прошлой неделе он сообщил, что планирует драться до 41 года.

По словам Лапина, Усику, вероятно, осталось, еще пять боев, однако третий поединок с Тайсоном Фьюри, скорее всего, не будет одним из них.

Известно, что "Цыганский король" настаивал на трилогии боев в следующем году после двух поражений от Усика в 2024 году, однако Лапин не видит причин для такого поединка.

"Теоретически это интересный вариант, но для кого? Если боксерские болельщики действительно поддерживают это, то, возможно. Однако, по моему мнению, эта глава уже закрыта", - считает он.

Ранее экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Пол Малиньяджи призвал Усика завершить карьеру. По его словам, боксер уже достиг невероятно высокого уровня в своей карьере, поэтому ему уже нечего достигать.

"Ты рискуешь стать старым уже за одну ночь. Если позволишь себя побить, ты убедишь людей в том, что ты не самый большой. Я никто, чтобы говорить взрослому мужчине, что делать, но я бы на его месте завершил карьеру", - сказал Малиньяджи.

В то же время промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен высказался о карьере боксера после поражений Усику. Он считает, что два поражения от украинского спортсмена - это не конец света, особенно для такого молодого парня.

"Он просто обязан стать лучше, иначе все закончено. Нужно учиться и делать шаг вперед. Он должен показать всем, на что способен. Мы знаем, что он может бить. Его бои всегда зрелищные, и если подумать, в двух последних поединках подряд за ним наблюдали больше людей, чем за любым другим бойцом - почти 190 тысяч зрителей вживую. Он зрелищный. С ним никогда не бывает скучного боя", - добавил Уоррен.

