В игре против "Торонто Рэпторз" Леброн набрал восемь очков, передав последний пас партнеру по команде.

Впервые с 2007 года американский баскетболист Леброн Джеймс, который имеет титул лучшего баскетболиста мира, не набрал за игру более 10 очков. В игре его команды "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Торонто Рэпторз" Леброн набрал восемь очков. Таким образом, он прервал 18-летнюю серию результативных матчей, сообщило Суспільне.Спорт.

До этого Джеймс имел серию из 1297 игр регулярного сезона НБА, в которых набирал 10 и более очков. Серия длилась почти 19 лет - Леброн начал ее в январе 2007 года.

В игре против "Торонто Рэпторз" Джеймс также мог завершить матч с двузначной результативностью, однако в конце матча отдал пас одноклубнику Руи Хачимури, и тот сделал победный бросок.

Видео дня

"Я рядом с "Лейкерс" уже восемь лет и я всегда делаю правильный шаг. Все, что имеет значение, - это выиграть, проиграть или сыграть вничью. Это мой принцип, так меня учили играть, и так я играл всю карьеру. Здесь нет места для сомнений. Не делаю это [матчи в 10+ очков] привычкой", - прокомментировал игрок свое решение не идти самостоятельно решать судьбу матча.

На вопрос, чувствует ли он что-то из-за завершения серии, Леброн ответил с улыбкой: "Ничего. Мы выиграли".

Больше о Леброне Джеймсе

Как писал УНИАН, Джеймс, дебютировавший в НБА в 2003 году, уже в 2021 году стал первым баскетболистом-миллиардером в истории. По подсчетам журналистов, его официальная зарплата и доходы от рекламных контрактов превзошли эту сумму.

По состоянию на 2025 год Леброн Джеймс занимает шестое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира. Его годовой доход оценивается в 133,8 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: