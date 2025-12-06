Игра состоялась на "Оболонь-Арене" в Киеве.

Сегодня, 6 декабря, состоялся матч между киевским "Динамо" и "Кудровкой" в рамках украинской футбольной Премьер-лиги. Столичный клуб победил новичка УПЛ со счетом 2:1.

Игра состоялась на "Оболонь-Арене" в Киеве, так как команда из села на Черниговщине не имеет возможности проводить матчи дома. Ранее "Динамо" проиграло четыре матча подряд в УПЛ, но эта победа смогла прервать серию поражений.

Это первая для "Динамо" победа в УПЛ после того, как команду возглавил наставник U-19 Игорь Костюк. На эту игру исполняющий обязанности главного тренера киевлян выставил обновленный стартовый состав, выпустив с первых минут Владислава Захарченко, Алью Тьяре, Александра Яцика, Богдана Редушко и Матвея Пономаренко.

Видео дня

Уже в первой половине матча Александр Пихаленок из "Динамо" открыл счет, забив гол с линии штрафной площади. Ближе к перерыву киевляне удвоили счет усилиями Пономаренко.

После перерыва Денис Нагнойный закрепил финальный счет. Тем не менее, "Кудровке" не удалось сравнять счет.

Левченко назвал причину кризиса "Динамо"

Ранее бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко заявил, что кризис киевского "Динамо" заключается не только в его бывшем главном тренере Александре Шовковском. По его словам, проблемы спрятаны глубже, в менеджменте.

Левченко считает, что история Шовковского должна стать примером для многих других тренеров. Он заявил, что все тренеры перед тем, как возглавить сильный клуб, должны пройти все ступени, начиная от детско-юношеского футбола.

Вас также могут заинтересовать новости: