По мнению экс-коуча киевлян, клуб может возглавить рекордсмен УПЛ.

Киевское "Динамо" мог бы возглавить легенда клуба Максим Шацких, бывший форвард киевлян, который сейчас удерживает лидерство по количеству голов в истории УПЛ. Такое мнение в интервью "Спорт 24" высказал экс-футболист и главный тренер киевлян Йожеф Сабо.

"Возможно и был разговор президента (Динамо, - УНИАН) с Шацких. Может быть. Он работал в Узбекистане, поэтому может и он возглавить Динамо", - сказал Сабо.

На вопрос журналиста, кого Сабо хотел бы увидеть на этой должности, он ответил:

Видео дня

"Я сам не знаю, таких нет. Иностранцы сюда не приедут, но им надо и большие деньги платить. Может Суркисы дадут средства какие-то, но кто привезет сюда семью, когда война. Ну а наши тренеры с опытом, то крутятся из одной команды в другую. Посмотрим. Мне тоже интересно, кого Суркисы выберут".

Увольнение Шовковского

Напомним, ранее после неудачного матча в Лиге Конференций, в котором "Динамо" уступило "Омонии" из Кипра со счетом 2:0, руководство киевского клуба попрощалось с тренерским штабом во главе с Александром Шовковским.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили наставника "Динамо" U19 Игоря Костюка. Отметим, что кроме поражения в Лиге Конференций, киевляне потерпели антирекорд и во внутреннем чемпионате. Столичный клуб впервые в истории проиграл три матча подряд в УПЛ. В частности, в 13 туре киевляне уступили "Колосу" со счетом 2:0. Сейчас "Динамо" занимает седьмую строчку в таблице, имея в запасе 20 очков.

Вас также могут заинтересовать новости: