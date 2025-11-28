Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник "Динамо" U19.

Футбольный клуб "Динамо" уволил Александра Шовковского с должности главного тренера.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте киевской команды. Также с должностей уволен весь тренерский штаб Шовковского.

"Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отметим, что 27 ноября киевское "Динамо" уступило кипрскому клубу "Омония" в рамках Лиги конференций. "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2.

За предыдущие три тура в Лиге конференций "Динамо" набрало лишь три очка.

Александр Шовковский возглавлял "Динамо" с ноября 2023 года, заменив на посту главного тренера Мирчу Луческу. Под его руководством команда стала чемпионом УПЛ-2024/25.

Другие новости футбола

Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу в матче Лиги конференций. 27 ноября "горняки" встретились в ирландском Дублине с "Шемрок Роверс". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Ранее сообщалось о том, что столичное "Динамо" впервые проиграло три матча подряд в чемпионате Украины. 22 ноября в рамках 13 тура чемпионата киевляне уступили "Колосу" со счетом 2:0.

Вас также могут заинтересовать новости: