Состоялся матч 4-го тура основного раунда Лиги конференций 2025/26, в котором встретились кипрская "Омония" и киевское "Динамо". Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу киприотов.

На 34-й минуте свою команду вывел вперед Семедо, который уверенно переиграл Нещерета с пенальти, назначенного после нелепого фола Попова. На 59-ой минуте преимущество "Омонии" удвоил Неофиту, добив мяч в пустые ворота после того, как он же пробил слета в перекладину.

Лига конференций. Основной раунд. 4-й тур

"Омония" - "Динамо" - 2:0

Голы: Семеду (34, пенальти), Неофиту (59)

Предупреждения: Марич (4), Узохо (75) - Попов (32), Кабаев (45+1), Михайленко (45+2), Тиаре (57), Герреро (78)

"Омония": Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович (Эйтинг, 83), Марич (Кусулос, 83), Эвандро, Семеду (Хадзиованис, 72), Неофиту (Йоветич, 72), Э.Андреу.

"Динамо": Нещерет, Михавко, Тиаре, Попов (Дубинчак, 46), Караваев, Рубчинский (Буяльский, 60), Михайленко, Пихалонок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 7), Кабаев

Матч был сыгран на Кипре. После четырех туров киевляне имеют в своем активе всего 3 очка.

Выступления "Динамо" в Лиге конференций

За по передние три тура "Динамо" набрало лишь три очка: дважды команда проиграла и затем разгромила "Зрински Мостар" из Боснии и Герцеговины со счетом 6:0.

