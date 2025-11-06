Поединок прошел на стадионе в Люблине на одноименной арене.

Состоялся матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским "Динамо" и клубом "Зриньски Мостар" из Боснии и Герцеговины. Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу украинского клуба.

На 21-ой минуте киевлян вывел вперед Попов: он головой замкнул навес Буяльского с углового. На 56-ой минуте после хитрого розыгрыша штрафного второй гол для "Динамо" забил Герреро - 2:0. Всего через несколько минут игроки украинского клуба довели счет до разгромного - Кабаев после сольного прохода пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади. На 67-ой минуте четвертый гол в ворота соперников забил Бульский с ассиста Кабаева.

На 78-ой минуте счет до совсем неприличного довел вышедший на замену Ярмоленко. Через шесть минут Бленуце замкнул подачу с углового - 6:0.

Лига конференций УЕФА. 3-й тур

"Динамо" - "Зриньски" - 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Предупреждение: Джурасек, 45

"Динамо": Нещерет - Михавко, Тиаре, Попов, Тимчик - Буяльский (Ярмоленко, 68), Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 71) - Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаев (Торрес, 79)

"Зриньски": Любич - Мамыч, Дуймович, Машич, Вранькович - Шакота (Микич, 86), Филиппович (Сурданович, 57), Джурасек (Иванчич, 57), Пранич (Чавар, 79) - Дамашкан (Бари, 57), Маич

Поединок прошел на стадионе в Люблине на одноименной арене. Таким образом, после трех туров "Динамо" имеет в своем активе 3 очка.

Выступления "Динамо" в Лиге Конференций

Украинская команда уступила в дрох первых матчах основного раунда турнира: сначала было поражение 0:2 от "Кристал Пэлас", а затем 3:0 от "Самсунспора".

