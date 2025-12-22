Гашек в очередной раз публично поддержал Украину и раскритиковал скандальное заявление премьер-министра Венгрии.

Олимпийский чемпион, известный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек прокомментировал в соцсети Х скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о войне в Украине, что ему "не совсем понятно, кто на кого напал".

Гашек отметил, что подобные заявления помогают преступникам достигать своих целей.

"Это похоже на то, если бы политик сказал, что во время Второй мировой войны не было понятно, не напали ли евреи на Гитлера и его сторонников, прежде чем он напал на них. Или будто Польша напала на Германию и СССР в 1939 году. Заявления Орбана помогают преступникам достигать своих целей!", - написал он.

Легенда хоккея уже не впервые с начала полномасштабного российского вторжения публично выражает поддержку Украине. Также он выступает за отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований, в частности, призывает заморозить контракты представителей РФ с клубами НХЛ.

Последние заявления Орбана о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сохранение Украины в интересах его страны и он не желает ее разрушения. В то же время Орбан добавил, что каждый день войны ослабляет Украину. Он считает, что каждый, кто на стороне Украины, должен стремиться к миру. Также венгерский премьер напомнил, что его страна поставляет 44% электроэнергии и 58% газа в Украину. По его мнению, если бы не эта помощь, то страна бы уже потерпела крах. Также Орбан подчеркнул, что падение Украины было бы "катастрофой" для Будапешта.

Также мы писали, что Орбан обвинил руководство Европейского союза в желании навредить России и сравнил это с вторжением гитлеровской Германии в СССР. Премьер Венгрии считает, что европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, потому что видят в ней угрозу. Орбан предостерег страны Европы от нападения на Москву.

