Встреча состоялась на стадионе в турецком городе Самсун.

В Турции был сыгран матч второ раунда Лиги конференций между местным клубом "Самсунспор" и киевским "Динамо". Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу турок.

Украинская команда пропустила быстрый гол: Энтони Мусаба поразил ворота Нещерета уже на 2-ой минуте. На 29-ой минуте Караваев не реализовал убийственный момент, не попав в рамку с нескольких метров. За это через несколько минут киевлян наказал Мариус, который забил с близкого расстояния. На 62-ой минуте Хольсе пробил с дальней дистанции и довел счет до разгромного.

Лига конференций. Основной раунд. 2-й тур

"Самсунспор" - "Динамо" Киев - 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Предупреждения: Вивчаренко, 45+4, Михавко, 73

"Самсунспор": Коджук - Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) - Макумбу - Мусаба (Чифт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулибали (Килинч, 7), Мариус

"Динамо" Киев: Нещерет - Вивчаренко, Тиаре (Михавко, 67), Попов, Караваев - Михайленко (Бражко, 76), Рубчинский (Пихаленок, 67) - Огундана (Бленуце, 76), Буяльский (Яцик, 82), Волошин

Встреча состоялась на стадионе в турецком городе Самсун. После второго тура команда Александра Шовковского занимает 34-е место в группе с нулем очек и без забитых голов.

Выступления "Динамо" в Лиге конференций

Киевское "Динамо" неудачно стартовало в основном раунде Лиги конференций, проиграв английскому клубу "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

Во время матча фанаты лондонского клуба выкрикивали фразу: "В воздухе было девять российских дронов, и Жан-Филипп Матета (игрок "Кристал Пэлас", - УНИАН) сбил их".

