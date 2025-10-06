Сама игра закончилась победой англичан.

УЕФА рассматривает возможность наказания клуба "Кристал Пэлас" за кричалку фанатов во время матча англичан с киевским "Динамо", сообщает Sportbible.

Отмечается, что во время матча Лиги Конференций, фанаты лондонского клуба выкрикивали фразу: "В воздухе было девять российских дронов, и Жан-Филипп Матета (игрок "Кристал Пэлас", - УНИАН) сбил их".

Кричалка является адаптацией английской песни "Десять немецких бомбардировщиков", которая появилась во времена Второй мировой войны во время бомбардировок Великобритании. Отмечается, что за это УЕФА может наказать клуб начиная от штрафов, частичного или полного закрытия трибун.

Причина этому - 16 (2) (e) Дисциплинарного регламента УЕФА. В ней говорится о том, что клубы несут ответственность, если их болельщики демонстрируют "слова, предметы или любые другие средства для передачи провокационного сообщения, которое не подходит для спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера".

Украинские клубы в Лиге конференций

Напомним, матч между "Динамо" и "Кристал Пэлас" прошел 2 октября на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Англичане уверенно обыграли киевлян со счетом 2:0.

В то же время в первом матче основного этапа Лиги Конференций другой украинский клуб "Шахтер" обыграл шотландский "Абердин" со счетом 3:2.

