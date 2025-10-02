Матч прошел в Польше на стадионе "Арена Люблин".

Киевское "Динамо" неудачно стартовало в основном раунде Лиги конференций, проиграв английскому клубу "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл Муньос, который по недостижимой для Нещерета траектории отправил мяч в дальний угол ворот после навеса Пино. Во втором тайме преимущество англичан удвоил Нкетиа: он в одно касание пробил голкипера киевлян после прострела с фланга все того же Пино. На 74-й минуте лондонцы остались в меньшинстве, но "Динамо" не смогло забить даже один гол.

Лига конференций. Основной раунд. 1-й тур.

"Динамо" Киев - "Кристалл Пелес" - 0:2

Голы: Муньйос, 31, Нкетиа, 58

Предупреждения: Тиаре, 33 - Хьюз, 38, Соса, 74

Красная карточка: Соса, 76 (второе предупреждение)

"Динамо" Киев: Нещерет - Михавко (Волошин, 33), Тиаре, Беловар, Тимчик (Караваев, 81) - Бражко - Дубинчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцик (Пихалонок, 67), Ярмоленко (Огундана, 6).

"Кристалл Пелес": Хендерсон - Геи, Лакруа, Ричардс - Соса, Хьюз (Лерма, 52), Уортон, Муньос (Кардинес, 88) - Пино (Сарр, 69), Матета (Нкетиа, 46), Камада (Дэнни).

Матч прошел в Польше на стадионе "Арена Люблин".

