Жеребьевка состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве.

Футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 26 сентября, в Киеве.

По итогам слепой жеребьевки сформировалось восемь пар команд:

• "Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);

• "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);

• "Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь";

• "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);

• "Лесное" (Киев) - "Чернигов";

• ЛНЗ (Черкассы) - "Рух" (Львов);

• "Агробизнес" (Волочиск) - "Металлист 1925" (Харьков);

• "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся с 28 по 30 октября 2025 года.

