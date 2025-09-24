Лужный работал в тренерском штабе еще в 2013 году, возглавляя симферопольскую "Таврию".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает вариант с назначением Олега Лужного в случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной.

По данным источника Sport.ua, руководство УАФ уже готовится к возможным изменениям.

Говорится, что Лужный в последний раз работал в тренерском штабе еще в 2013 году, возглавляя симферопольскую "Таврию". Также он имеет опыт работы в киевском "Динамо", где некоторое время исполнял обязанности главного тренера.

Ранее появлялась информация, что Сергей Ребров согласовал условия контракта с греческим "Панатинаикосом", однако УАФ пока не дает согласия на его переход.

