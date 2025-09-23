Престижные награды вручали в Париже.

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча 2025". Награда лучшему футболисту мира от авторитетного журнала France Football была вручена французскому вингеру ПСЖ Усману Дембеле, пишет РБК-Украина.

Примечательно, что его конкурентом в этой номинации был испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который в этом голосовании оказался на втором месте.

Издание отмечает, что в прошлом году Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а еще первую в клубной истории Лигу чемпионов. Примечательно, что для 28-летнего Дембеле это первая в карьере награда "Золотой мяч".

Видео дня

Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси. Он получал этот приз уже 7 раз: за 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 годы.

Немного отстает от Месси форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз - в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годах.

Отмечается, что в 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Также известно, что среди женщин "Золотой мяч" получила игрок "Барселоны" Айтана Бонмати, для которой это уже третья победа подряд.

Лучшим мужским клубом года признан ПСЖ, который оформил требл - выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Среди женщин лучшим клубом стал лондонский "Арсенал", который одержал победу в женской Лиге чемпионов.

Испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль второй раз подряд выиграл Трофей Копа как лучший молодой футболист мира. Среди женщин трофей получила другая представительница "Барселоны" - Вики Лопес.

Лучшим тренером года был избран главный тренер ПСЖ Луис Энрике, которому вручили Трофей Йохана Кройфа в качестве лучшего наставника сезона.

Трофей Льва Яшина достался итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, а среди женщин - голкиперке бирной Англии Анне Хэмптон.

Новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что Европейская футбольная федерация УЕФА может проголосовать за исключение израильской сборной и команд из международных соревнований по представлению Катара. Указывается, что среди 20 стран, имеющих право голоса, подавляющее большинство выступает за исключение Израиля. Лишь две-три страны остаются на его стороне. Если голосование состоится, говорит Israel Hayom, история израильского футбола в Европе на ближайшее время закончится.

Также мы писали, что звезда "Реала" и французской сборной по футболу Килиан Мбаппе выделил одного футболиста национальной команды Украины. Он назвал Лунина, с которым вместе выступает за мадридский "Реал". Однако матчи сборной украинский голкипер пропустит, поскольку имеет травму. По данным СМИ, у вратаря есть проблемы с поясницей.

Вас также могут заинтересовать новости: