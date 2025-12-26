'Черноморец' досрочно расторг контракт с главным тренером: СМИ узнали детали

Кучер отметил, что это не стало для него неожиданностью.

Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

"Примерно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: "Так и так... Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера".

Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пробует влиять на тренерские моменты, это означает - есть кто-то, кто шепчет на ушко", - сказал Кучер.

Он добавил, что его контракт с одесским клубом рассчитан еще на год. А летом коуч отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа.

"Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с Черноморцем - это последнее, чего мне бы хотелось", - добавил Кучер.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Сукрис официально назначил главным тренером киевского клуба Игоря Костюка. Суркис отметил, что Костюк воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Также мы рассказывали, что определились все клубы, которые преодолели групповой этап Лиги конференций. "Шахтер" вышел в 1/8 Лиги конференций, а "Динамо" вылетело из турнира, хотя и закончило выступление на позитивной ноте.

