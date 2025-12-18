Определились все клубы, которые преодолели групповой этап Лиги конференций.

Состоялись матчи заключительного тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в рамках которого донецкий "Шахтер" сыграл в ничью с хорватской "Риекой", а киевское "Динамо" одержало победу над армянским клубом "Ноа".

Донецкий клуб провел в целом равную игру без большого количества моментов и закономерно матч закончился "сухой" ничьей 0:0.

Лига конференций. Основной раунд. 6-й тур

"Шахтер" - "Риека" - 0:0

Предупреждения: Бондарь, 51 - Ореч, 55, Радельич, 72, Ндокит, 78

"Шахтер": Фесюн - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас - Назарина - Невертон (Л. Мейреллиш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педриньо (Крыскив, 89) - Эгиналду (Изаки, 89)

"Риека": Зломомысл - Деветак, Радельич, Хусич, Ореч (Ласицкас, 59) - Менало (Богоевич, 66), Ндокит (Янкович, 83), Данташ, Виньято (Бутич, 66) - Аду-Аджей, Фрук (Чоп)

Таким образом, "Шахтер" за 6 туров заработал 13 очков, заняв 5-е место в группе и завоевав путевку в 1/8 Лиги конференций. Игра состоялась на стадионе "Городской" имени Генрика Реймана (Краков).

Киевское "Динамо" открыло счет в матче на 27-й минуте, когда Кабаев замкнул прострел Волошина. В начале второго тайма преимущество киевлян удвоил Пономаренко - молодой форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота соперников. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу киевлян.

Лига конференций. Основной раунд. 6-й тур

"Динамо" - "Ноа" - 2:0

Голы: Кабаев (27), Пономаренко (50)

Предупреждения: Кабаев (52), Михавко (54), Пономаренко (67) - Яколиш (45+1)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Захарченко, Тимчик (Караваев, 8), Шапаренко (Яцик, 64), Михайленко, Пихаленок (Рубчинский, 75), Кабаев (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75)

"Ноа": Ченчаревич, Суалехе, Гонсалу Силва (Мурадян, 66), Сентини, Таураринссон (Этеки, 80), Осима, Элдер Феррейра, Боачи (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Якол

В результате "Динамо" имеет в своем активе 6 очков и вылетело из турнира. Матч состоялся на стадионе "Люблин Арена" в Польше.

Сразу в 1/8 плей-офф Лиги конференций вышли: "Страсбург", "Ракув", АЭК, "Спарта Прага", "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц" и "АЭК Ларнака".

Еще 16 клубов прошли в 1/16 турнира: "Лозанна", "Кристалл Пелес", "Лех", "Самсунспор", "Целье", АЗ, "Фиорентина", "Риека", "Ягелония", "Омония", "Ноа", "Дрита", КуПС, "Шкендия", "Зриньски" и "Сигма".

16 декабря стало известно, что главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. По словам президента клуба Игоря Суркиса, специалист "хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды".

