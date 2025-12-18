В Раде назвали размер таких стипендий.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий спортсменов Сергея Бубку и Яну Клочкову. Об этом говорится в соответствующем указе президента №967/2025 от 17 декабря, опубликованном на сайте главы государства.

Этим указом, в соответствии с Положением о госстипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента от 18 августа 2004 года № 919/2004 (с последующими изменениями), предусматривается прекратить выплату ряду деятелей сферы спорта.

В частности, речь идет о прекращении выплаты Сергею Бубке государственной стипендии, назначенной распоряжением президента от 30 января 2004 года № 14/2004-рп, и Яне Клочковой - госстипендии, назначенной распоряжением президента от 15 июля 2009 года № 147/2009-рп.

Как отметил в своем Telegram-канале Жан Беленюк, народный депутат от "Слуги народа", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, государственную стипендию "не могут получать те, кто фактически не проживает в Украине, - здесь, кажется, все очевидно". Он написал:

"Возможно, это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович - возвращайтесь, дома лучше. Потому что стипендия - не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо".

Он также отметил, что размер стипендий определен соответствующим положением и привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Так, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр - это 4 ПМ (в 2025 году - 12 тыс. 112 грн, в 2026 году - 13 тыс. 312 грн); для серебряных призеров - 3,5 ПМ (в 2025 году - 10 тыс. 598 грн, в 2026 году - 11 тыс. 648 грн); для бронзовых призеров - 3 ПМ (в 2025 году - 9 тыс. 84 грн, в 2026 году - 9 тыс. 984 грн).

Парламентарий добавил, что такая стипендия является пожизненной, но действует при условии выполнения требований положения.

Сергей Бубка и Яна Клочкова - как они предали Украину

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России Сергей Бубка, который в то время был главой Национального олимпийского комитета, запомнился молчанием. Бывший легкоатлет исчез после 24 февраля и не проявлял инициативы о введении санкций против спортсменов из России.

В 2023 году проект "Bihus.Info" сообщал, что несколько донецких фирм Бубки перерегистрировались в российском государственном реестре юридических лиц, а одна из них уже получила первые подряды от террористов и начала поставлять им топливо.

Впоследствии в новом расследовании "Bihus.Info" отмечалось, что российские компании, совладельцами которых являются Бубка и его брат Василий, спустя почти два месяца после обнародования информации о сотрудничестве с оккупантами в Донецкой области продолжают заключать новые контракты.

В расследовании говорилось, в частности, о том, что российская фирма Бубок "Монблан", которая на временно оккупированных территориях продает россиянам талоны на топливо, получила контракт на обеспечение горючим "Республиканского казначейства ДНР".

Пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства в начале полномасштабного вторжения. Она не высказалась о войне в Украине. Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что Клочкова вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Россией Крыму.

