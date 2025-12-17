Суркис назначил нового главного тренера 'Динамо'

Руководство клуба считает, что новоназначенный тренер "способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе".

Главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, информирует пресс-служба киевской команды.

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах", - рассказал Суркис.

По его словам, Костюк "хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды".

"Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам. За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период", - подчеркнул президент клуба.

Он добавил, что руководство клуба полностью доверяет Костюку и "считает, что он способен вывести команду на достойное место в украинском и европейском футболе".

До этого, после увольнения Александра Шовковского, Костюк исполнял обязанности главного тренера. Пока он тренировал команду, "Динамо" сыграло четыре матча, в том числе потерпело поражение от "Полтавы" (1:2) и "Фиорентины" (1:2) и одержало победу над "Кудровкой" (2:1) и "Вересом" (3:0).

В таблице УПЛ 2025/26 "Динамо" сейчас на четвертом месте с 26 очками.

Следующая игра команды состоится 18 декабря. Киевляне сойдутся с армянским клубом "Ноа" в заключительном туре основного этапа Лиги конференций. Ближайший поединок в чемпионате Украины "Динамо" проведет 21 февраля против львовского "Руха".

"Динамо" без главного тренера

Как сообщал ранее УНИАН, предыдущий главный тренер Александр Шовковский и его штаб были уволены в конце ноября 2025 года после поражения в Лиге конференций. Исполняющим обязанности главного тренера тогда был назначен Игорь Костюк - наставник "Динамо" U19.

Позже СМИ сообщали, что "Динамо" может выбрать главным тренером иностранца. "У президента клуба был уже разговор с одним из кандидатов. Не знаю, чем кончился. И это иностранец. То есть вектор какой-то такой", - рассказывал в эфире "ТаТоТакое" ведущий Михаил Спиваковский.

