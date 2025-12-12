Киевляне не имеют качественных креативных исполнителей, отметил экс-форвард.

Худшим игроком матча Лиги Конференций "Динамо" против "Фиорентины" является панамский хавбек киевлян Эдуардо Герреро, заявил экс-форвард киевлян Олег Саленко.

"Он давно все проваливает. Это не нападающий, который от слова вообще не может сделать ничего полезного. На мой взгляд, это худший игрок матча. Нужно искать нового форварда. Правда, одного нашли, а теперь не знают, куда его отдать (речь о Бленуце, прим.авт.)", - отметил Саленко в интервью "Meta.ua".

Экс-футболист отметил, что проблемы также есть и у Николая Шапаренко, который хоть и вышел на матч с капитанской повязкой, но глобально стал "посредственным футболистом, который не может держать баланс".

"Я уже не раз говорил, что в "Динамо" нет футболиста, который бы мог взять игру на себя, обыграть. Вот и все. Это еще хорошо, что Нещерет несколько раз спас киевлян. При этом мы играли с уверенно последней командой чемпионата Италии... У "Динамо" нет качественных креативных исполнителей, что сейчас крайне необходимо в футболе. У нас же было одно и то же, передачи поперек и назад. Нужно по-новому строить команду", - отметил Саленко, комментируя матч против "Фиорентины".

Напомним, ранее киевляне проиграли матч 5-го тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций итальянской "Фиорентине" со счетом 2:1. Таким образом киевляне потеряли математические шансы на выход в весеннюю часть турнира. В то же время донецкий "Шахтер" в тот же день обыграл своего соперника "Хамрун Спартанс" и наоборот гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Конференций.

Отметим, что незадолго до матча еврокубков "Динамо" прервало свою рекордную серию поражений в УПЛ, которая составляла четыре игры подряд. Киевляне обыграли "Кудривку" на "Оболонь-Арене" в Киеве.

