Игра прошла в мальтийском городе Та-Кали.

Состоялся матч 5-го тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций между мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" и донецким "Шахтером". Поединок закончился со счетом 0:2 в пользу "горняков".

Счет в матче на 61-ой минуте ударом головой после заброса из центра забил Мейреллиш, а всего через три минуты преимущество "Шахтера" удвоил Изаки.

Лига конференций УЕФА. 5-й тур

Видео дня

"Хамрун Спартанс" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

"Хамрун Спартанс": Боннелло - Камендзули, Бьеличич, Эмерсон, Компри - Чадженович, Гарсия, Коффи, Черич, Мбонг - Смайлагич

"Шахтер": Фесюн - Азарови, Бондарь, Грамм, Конопля - Изаки, Назарина, Бондаренко - Педриньо да Силва, Мейреллиш, Лукас

Игра прошла в мальтийском Та-Кале. Таким образом, украинская команда набрала 12 очков и обеспечила себе место в Топ-24.

Выступления "Шахтера" в Лиге конференций

К 5-ому туру "горняки" имели в своем активе 9 очков из 12 и занимали 4-е место среди 36 команд. Последняя их победа в турнире была над ирландским клубом "Шемрок Роверс".

Вас также могут заинтересовать новости: