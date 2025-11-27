Игра состоялась в ирландском Дублине на стадионе Талла.

Был сыгран матч 4-го тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились ирландский "Шемрок Роверс" и донецкий "Шахтер". Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Элиас: игрок пробил в дальний угол после великолепной комбинации "горняков". На 77-ой минуте гол со штрафного забил Назарина, увеличив преимущество своей команды. На 87-ой минуте Мелли удалось отквитать один мяч.

Лига конференций УЕФА. 4-й тур

"Шемрок Роверс" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Мелли, 87 - Элиас, 23, Назарина, 77

Предупреждение: Лопеш, 76

"Шэмрок Роверс": Макгинти - Грейс, Лопес, Клири - О'Салливан, Гили, Ньюджент (Мелли, 69), Уоттс (Грин, 87), Грант - Геффни (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69)

"Шахтер": Фесюн - Азарову (Педриньо Азеведо, 74), Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Изаки, Назарина, Криськив (Очеретько, 74) - Невертон (Конопля, 84), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74)

Игра прошла в ирландском Дублине на стадионе Талла. Таким образом, после четырех туров "Шахтер" имеет 9 очков и сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф.

Выступления "Шахтера" в Лиге конференций

"Шахтер" на старте ЛК обыграл Абердин (3:2), уступил Легии (1:2) и выиграл у Брейдаблика (2:0).

