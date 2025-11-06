Матч состоялся в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана.

Состоялся матч третьего тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций между донецким "Шахтером" и исландским клубом "Брейдаблик". Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу "горняков".

На 28-ой минуте Бондаренко эффектным ударом в касание замкнул навес Назарины с углового и вывел свою команду вперед. На 66-ой минуте преимущество "горняков" удвоил Кауан Элиас, который пробил на исполнение в дальний угол соперника.

Лига конференций. Основной раунд. 3-й тур

Видео дня

"Шахтер" - "Брейдаблик" - 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Кауан Элиас, 66

Предупреждение: Эйнарссон В., 64

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Бондарь, Грамм, Винисиус Тобиас - Назарина - Мейреллиш (Швед, 75), Изаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Кауан Элиас.

"Брейдаблик": Эйнарссон - Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Йонссон А. (Эйнарссон В., 63), Лудвикссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) - Ингварссон, 70) (Бьярнасон, 63), Торстейнссон.

Матч состоялся в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана.

Таким образом после трех туров "Шахтер" имеет 6 очков.

Выступления "Шахтера" в Лиге Конференций

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте Лиги Конференций обыграла шотландский Абердин (3:2), уступила польской Легии (1:2).

Вас также могут заинтересовать новости: