Британец стремится к бою с Тайсоном Фьюри.

Экс-чемпион мира, британский боксер Энтони Джошуа после уверенной победы в поединке с американцем Джейком Полом уже нашел себе нового соперника.

Британец нацелился на бой с Тайсоном Фьюри и уже бросил ему вызов.

"Даю этому бомжу 8 недель. 24 часа, чтобы подписать контракт. Посмотрим, настоящий ли ты мужчина! Жадное пузо", - сказал Джошуа.

Бой между Джошуа и Полом - что известно

20 декабря в поединке на ринг вышли американский шоумен Джейк Пол и экс-чемпион мира Энтони Джошуа. Отмечается, что поединок между Энтони и Джейком состоялся в супертяжелом весе. Разница между боксерами на взвешивании перед боем составила 12 килограммов: Джошуа - 110,4 кг, Пол - 98,3 кг.

Джошуа брутально нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде. После поединка проигравший поехал в больницу, откуда показал рентгеновский снимок своей челюсти, которая была сломана в двух местах.

"Поражение от Джошуа стало для Пола вторым в профессиональной карьере, в активе американца 12 побед. В прошлом году блогер одолел легендарного Майка Тайсона.

Накануне этого боя Тайсон Фьюри обратился к Джошуа, заявив: "Если я когда-нибудь столкнусь с тобой, неудачник, я тебя нокаутирую".

