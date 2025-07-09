Боксер и блогер продолжает удивлять.

Американский блогер и боксер Джейк Пол может драться за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Как пишет sport.ua, об этом сообщил его промоутер Накиса Бидариан.

"Пол вернется на ринг до конца года. В ноябре или декабре. Он хочет драться за титул чемпиона мира. Есть вариант встретиться с Баду Джеком, который владеет поясом WBC. Единственное препятствие - Джека заставляют провести обязательную защиту с Ноэлем Гевором. Посмотрим, что можно сделать", - заявил промоутер.

Последний раз Пол провел профессиональный бой в июне. Тогда он одолел мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего. А после победы Всемирная боксерская ассоциация (WBA) включила боксера в свой рейтинг, отдав ему 14-е место.

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Это позволяет боксеру претендовать на титул чемпиона мира. Хотя далеко не все в мире бокса приняли решение WBA.

"Поклонники бокса считают, что Пол не побеждал сильных соперников и не имеет права находиться в рейтингах", - пишет sport.ua.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно получит ли Джейк Пол разрешение Всемирного боксерского совета (WBC) выйти на бой за титул. Чемпионом мира по версии WBA является мексиканец Хильберто Рамирес, но Пол не планирует драться против этого боксера.

Как идет подготовка к бою за титул чемпиона между Усиком и Дюбуа

Как писал УНИАН, 19 июля в Лондоне состоится масштабное событие - бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Уже известно расписание важных событий, которые пройдут перед поединком.

Также напомним, что до окончательного завершения спортивной карьеры Александр Усик может провести еще несколько боев. По информации СМИ, один из них - именно с Джейком Полом.

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