Однако сейчас украинец сфокусирован на бое с Дюбуа

Давний друг украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин намекнул, что наш спортсмен открыт к поединку с Джейком Полом по правилам ММА после громкого реванша с Даниэлем Дюбуа, с которым он должен встретиться 19 июля.

"Это отличное шоу. Представьте только анонс: абсолютный чемпион мира по боксу выходит в клетку, чтобы сразиться по правилам ММА против парня, который побеждал бойцов ММА на боксерском ринге. Это было бы зрелище, которое фанаты хотели бы увидеть", - пишет Mirror, по словам Лапина.

Команде Усика пришлось бы полностью перестроить тренировочный лагерь — привлечь экспертов по борьбе и кикбоксингу, чтобы освоить нужные техники для выступления в клетке. К тому же, команде Джейка Пола, который в ноябре 2024 года победил Майка Тайсона, эта идея интересна.

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"Усик сказал: "Почему бы и нет? Это круто — я люблю вызовы". Он даже вспомнил, что в детстве занимался борьбой и рукопашным боем. Это был бы отличный бой в клетке", - добавил друг боксера.

Однако, несмотря на заинтересованность к этому бою, Усик сейчас сосредоточен исключительно на предстоящем бое с Дюбуа этим летом.

Александр Усик и его будущий поединок - что известно

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Усика и Дюбуа ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их первое противостояние состоялось в 2023 году, и тогда украинец одержал победу, остановив британца в поздних раундах.

Однако схватка не обошлась без драматизма: Дюбуа отправил Усика в нокдаун в пятом раунде, но удар был признан "заниженным".

Ранее УНИАН сообщал, с кем Усик хотел бы провести свой последний бой.

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